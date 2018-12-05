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Dünya

BM'den Cemal Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturma çağrısı

Gazeteci Kaşıkçı, Türkiye'deki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü

05 Aralık 2018 15:57

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma gerekli" açıklamasında bulundu.

Bachelet, "Kaşıkçı'nın korkunç cinayetinin sorumlularını belirlemek için uluslararası bir soruşturma gerekli" diye konuştu.

Bachelet ayrıca BM'nin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman azınlıkların tutulduğu ve Çin'in eğitim kampı olarak nitelediği toplama kamplarına giriş yollarını aradığını söyledi.

Öte yandan bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Kraliyet Divanı Müsteşarı Bakan Suud Bin Abdullah el-Kahtani ve Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı TümgeneralAhmed Asiri için yakalama kararı talep etmişti.

TIKLAYIN - Kaşıkçı cinayeti | Suudi Arabistanlı iki isim için yakalama kararı talep edildi

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