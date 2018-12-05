Kaşıkçı cinayeti | Suudi Arabistanlı iki isim için yakalama kararı talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Kraliyet Divanı Müsteşarı Bakan Suud Bin Abdullah el-Kahtani ve Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Asiri için yakalama kararı talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahtani ve Asiri’nin Kaşıkçı cinayetini planlayanlar arasında olabileceğini açıkladı.

Cinayetteki şüphelilerden Kahtani kimdir?

İki Suudi yetkilinin Kaşıkçı'nın öldürülmesini planlayanlar arasında bulunduğuna yönelik güçlü şüpheler bulunuyor. Suudi Arabistan'la Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yok. Bu nedenle Interpol nezdinden kırmızı bülten çıkarılabilir.

İstanbul polisi son olarak cinayete ilişkin geçen haftalarda Yalova'da bir Suudi işadamına ait iki villada aramalar yapmıştı. Cinayetle ilgili daha önce 18 kişi hakkında yakalama kararı talep edilmişti.