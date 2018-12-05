“Dışişleri'nin tercümanı, Adnan Oktar'ın adamı” iddiası

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada itirafçılar, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir tercümanın Rusya ile yapılan diplomatik görüşmeleri sızdırdığını öne sürdü. Bu itirafın ardından savcılık harekete geçerek bakanlıktan bilgi talep etti.

Adnan Oktar soruşturmasında itirafçı olan bazı şüphelilerin ifadelerine göre, Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı olarak çalışan Rus uyruklu tercüman Leyla O., Dışişleri Bakanı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin Rusya ile yaptığı görüşmelerin tercümesini yaptıktan sonra, detaylarını Oktar grubuna sızdırdı. Leyla O.'nun Rusya'da yaşadığı ve Türk heyetlerinin Rusya'ya gittiklerinde tercümanlık yaptığı da öne sürüldü.

Milliyet'teki habere göre, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazan savcılık, Rusya ziyaretleri sırasında bu isimde bir tercümanla çalışıp çalışılmadığını sordu. Savcılık ayrıca bu tercüman ile çalışılıyorsa açık kimlik bilgilerinin de kendilerine verilmesini istedi. Bakanlıktan henüz cevap gelmediği öğrenildi.

Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda 175 kişi tutuklanmıştı.