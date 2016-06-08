Bruce Willis "kekeme ödülü" aldı

Amerikan Kekemelik Enstitüsü'nün bu yılki ödülü, kekemeliği yenen sinema oyuncusu Bruce Willis'e verildi. Amerikan Kekemelik Enstitüsünün geleneksel 10. yıllık galası New York'ta yapıldı. Willis gibi aynı şekilde çocukken kekeme olan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden geceye onur konuğu olarak katıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, Biden'ın konuşma yaptığı galada, Amerikan Kekemelik Enstitüsünün yıllık "Seslerin Sökülmesi, Yaşamların Değişmesi Ödülü" bu yıl ünlü sinema oyuncusu Bruce Willis'e takdim edildi.

Eşi, ünlü İngiliz manken Emma Heming Willis'in sunumuyla sahneye gelen Bruce Willis, ödülünü çocuklarının elinden aldı.

Çocukken kekeme olan ve bugün Amerikan siyasetinin konuşkan üyelerinden biri olarak kabul edilen ABD Başkan Yardımcısı Biden, gecede yaptığı konuşmada, çocukluğunda kekemeyken yaşadığı zor anları ve annesinin kekemeliği yenmesindeki katkısını anlattı ve bu konuda kendi kendini terapi etmenin önemine değindi.

Manhattan'daki Chelsea Piers'te yapılan galada, kekemelikle mücadele eden enstitü için bağış toplandı.

Kekemeliğin tüm dil ve kültürlerde görüldüğünü belirten Amerikan Kekemelik Enstitüsüne göre, kekeme olan çocukların yaklaşık yüzde 75-80'i yetişkin olduklarında bu rahatsızlığı yeniyorlar.

Yaklaşık 3 milyon kekemenin bulunduğu ABD'de çocukken kekeme olan ünlü isimlerden bazıları şöyle:

Sinema oyuncusu Bruce Willis, sinema oyuncusu Samuel L. Jackson, televizyon programcısı ve yazar John Stossel, General Elektrik'in eski CEO'su iş adamı Jack Welch ve eski NBA yıldızı Bill Walton.