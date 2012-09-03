Bruce Willis Apple’a dava açıyor

Ünlü aktör Bruce Willis yıllardır iPod'una indirdiği binlerce sterlin değerindeki şarkıları öldükten sonra çocuklarına bırakamayacağını öğrenince Appla'a dava açmaya karar verdi.

Apple’ın politikasına göre şarkıyı satın alan kişi sadece ölene kadar şarkıyı saklama hakkına sahip oluyor. Ölmesi veya bir yakınıyla şarkıyı paylaşması durumunda ise hesabı donduruluyor. Kızları Rumer, Scout ve Tallulah’a müzik koleksiyonunu miras bırakmak isteyen Willis, avukatı aracılığıyla Apple'a dava açmaya hazırlanıyor.

Led Zeppelin’den The Beatles’a, Gorillaz’dan Adele’e kadar birçok ünlü şarkıcı ve grubun şarkılarını koleksiyonunda bulunduran Willis, daha önce de internet özgürlüğü gibi konularda yaptığı açıklamalarıyla biliniyor.

Konuyla ilgili olarak İngiltere’de yayımlanan The Times gazetesine konuşan miras uzmanı Irwin Mitchell, “Birçok insan yıllarca indirdikleri kitap ve şarkıların aslında kendilerine ait olmadığını öğrendiğinde şaşıracak. Bunları sevdiklerinize bırakmak istemeniz çok normal” dedi. (ntvmsnbc)