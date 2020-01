Bruce Springsteen hikâye kitabı çıkardı

Dünyaca ünlü ABD’li folk ve rock müzik sanatçısı, "The Boss" lakaplı Bruce Springsteen, 4 Kasım tarihinde “Outlaw Pete” adlı bir çizgi roman hikâye kitabı yayımladı. Kitapta, banka soyguncusu bir bebeğin; meditasyon, günah, kader ve özgürlük gibi konularla geçirdiği maceralar, Frank Caruso’nun çizimleriyle anlatılıyor.

Radyo Eksen’deki habere göre, kitap içerisinde geçen maceraları yaşadığı birçok olayla bağdaştıran Springsteen, en çok 1973 tarihli “The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle” albüm içerisinde konu edinilen renkli karakterden yola çıkarak oluşturduğunu dile getiriyor.

Bir diğer yandan, Bruce Springsteen, Brain Pickings adlı internet sitesinde sanat hayatını etkileyen bir kitap listesi yayımladı.

Herman Melville’in “Moby Dick”inden, Bob Dylan’ın “Chronicles”ına kadar birçok kitabın bulunduğu liste şöyle:

- Moby-Dick / Herman Melville

- How to Live: Or A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at an Answer / Sarah Bakewell

- Lonely Hearts of the Cosmos: The Scientific Quest for the Secret of the Universe / Dennis Overbye

- Love in the Time of Cholera / Gabriel García Márquez

- Anna Karenina / Leo Tolstoy

- Leaves of Grass / Walt Whitman

- The History of Western Philosophy / Bertrand Russell

- Examined Lives / Jim Miller

- American Pastoral / Philip Roth

- I Married a Communist / Philip Roth

- Blood Meridian / Cormac McCarthy

- The Road / Cormac McCarthy

- The Sportswriter / Richard Ford

- The Lay of the Land / Richard Ford

- Independence Day / Richard Ford

- A Good Man Is Hard to Find and Other Stories / Flannery O’Connor

- Mystery Train: Images of America in Rock ‘n’ Roll Music / Greil Marcus

- Last Train to Memphis: The Rise of Elvis Presley / Peter Guralnick

- Chronicles / Bob Dylan

- Sonata for Jukebox / Geoffrey O’Brien

- Soul Mining: A Musical Life / Daniel Lanois

- Too Big to Fail / Andrew Ross Sorkin

- Someplace Like America: Tales from the New Great Depression / Dale Maharidge

- The Big Short / Michael Lewis

- The Brothers Karamazov / Fyodor Dostoevsky

- Great Short Works / Leo Tolstoy

- The Adventures of Augie March / Saul Bellow

- The Wonderful Wizard of Oz / L. Frank Baum