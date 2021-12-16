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Kültür-Sanat

Bruce Springsteen bütün albümlerini ve kayıtlarını rekor fiyata sattı

Ünlü rockçı satıştan 500 milyon dolar gelir elde etti

16 Aralık 2021 08:34

ABD'li ünlü müzisyen Bruce Springsteen, bütün albümlerinin ve kayıtlarının kullanım hakkını rekor fiyata sattı.

Billboard’a konuşan kaynaklar, ünlü rockçının bu satıştan 500 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Böylelikle Sony, aralarında 15 platin albüm kazanan “Born In The USA” ve 5 kez platin kazanan "The River" albümlerinin de olduğu albümlerin kullanım hakkına sahip oldu.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Springstreen’in menajeri Jon Landau konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Müzik dergisi Billboard’a konuşan kaynaklar Kasım ayından beri görüşmelerin devam ettiğini ve satışın 350 milyon dolardan başladığını öne sürdü.

Bruce Springsteensony musicborn in the usa
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