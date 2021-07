Brooklyn Nine-Nine dizisinin yeni sezonu, 12 Ağustos'ta yayınlanacak

Başrolünde başarılı komedyen Andy Samberg'in yer aldığı Emmy ve Altın Küre ödüllü Brooklyn Nine-Nine dizisinin 8. ve son sezonu, 12 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak.

Parks and Recreations dizisi yazarlarından Dan Goor ve The Good Place gibi yapımların yaratıcısı olan Michael Shur'un yaratıcısı olduğu, başrolünde başarılı komedyen Andy Samberg'in yer aldığı Brooklyn Nine-Nine, New York Polisi'nin Brooklyn'deki kurgusal 99. Bölge Karakolu'ndaki dedektiflerinin ve polis şefinin başından geçen olayları konu alıyor.

10 bölümden oluşacak final sezonu, New York Polisi'nin 99. Bölge Karakolu'ndaki dedektiflerin ve polis şefinin başından geçenleri anlatmaya devam edecek.