Brooke Shields: Bekaretimi aktör Cain'e verdim, o kadar beklediğim için pişman oldum

Ünlü oyuncu Brooke Shields, hayatını ele aldığı biyografide bekaretini 22 yaşında kaybettiğini belirterek, yattığı ilk erkek "Superman" karakterini canlandıran Dean Cain olduğunu açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, daha henüz çocukken ünlenen 49 yaşındaki Shields, annesi ile zor ilişkilerini anlattığı "There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me" kitabında, seks hayatı ve romantik ilişkileri hakkında da detay vermekten kaçınmadı.

‘Çırılçıplak kaçtım’

90'lı yıllarda "Superman" kareketerini canlandıran oyuncu Dean Cain ile yatarak bekaretini kaybettiğini ifade eden Shields, "Dean inanılmaz sabırlıydı. Onu o kadar çok beklettim ki.. Annem de sürekli etrafımızda dolanıyordu. Ama sonunda oldu ve ben, anında yataktan fırlayıp, çırılçıplak bir halde koşmaya başladım. Az önce birinin cüzdanını çalmış gibi kaçtım" ifadelerine yer verdi.

Shields, bekaretini 22 yaşında kaybettiğini ancak bu kadar beklediği için de sonradan pişman olduğunu söyledi.

‘Çok korktum’

Cain ile Princeton Üniversitesi'nde tanışan ve iki yıl ilişki yaşayan Shields, ünü yüzünden erkeklerle yakınlaşmaktan ve annesinden uzaklaşmaktan panik derecesine varacak kadar korktuğunu dile getirdi ve 2012 yılında vefat eden annesinin kendisinin mümkün olduğu kadar bakire kalmasını istediğini de belirtti.