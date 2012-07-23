Bronzlaşma kremleri kanserojen etki yapıyor!

İngiliz bilim insanları, bronzlaştırıcı etkisi olan kremlerin, çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini açıkladı.

Kanserojen etkisi olan renklendirici kremlerin, hamilelikte kullanıldığında doğumsal anomali riskini artırdığına dikkat çeken uzmanlar içeriğinde sülfürdioksit ve benzophenone-3 (oksibenzon) gibi kimyasallar bulunan kremlerin, doğmamış bebeklerde bile etkisinin olduğunu söyledi.

Avrupa Çevre Ajansı yetkililerinden Jacqueline McGlad, “Bronzlaştırıcı kremler kısırlığa yol açıyor. Kullanan kişide kanserojen etkisi var ve doğmamış bebeğe de zarar veriyor” diye konuştu. (HaberTürk)



Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ahu Birol'un ise, güneş yanıklardan cilt kanserine kadar pek çok probleme yol açan zararlı ışınlara karşı koymak için alınacak basit önlemler hakkında verdiği bilgiler şöyle:



Kıyafet ile korunmak kremlerden daha etkilidir



Kıyafet ve şapka güneş ışınlarına karşı %25 oranında koruma sağlamaktadır. Markası ve fiyatı ne olursa olsun hiçbir krem kıyafet ile korumadan daha etkili değildir. Açık renkli, pamuklu kıyafetler ve şapka ideal koruma için yeterlidir. Yazın havanın bulutlu olduğu zamanlarda bile korumaya ara verilmemesi gerekir. Güneş ışınlarının buluttan da geçebildiği unutulmamalıdır.



Yakıcı yağlar güneş yanığı riskini artırır



Vücuda temas eden güneş ışınları deri tarafından emilir, bir kısmı deriden yansır, bir kısmı ise parçalanır. Kum, beton, deniz ve kar güneş ışınlarını yansıtmaktadır. Şemsiye altında durulsa bile yansıyan güneş ışınlarından etkilenilmektedir. Havuç ve kakao yağı deriden emilen güneş ışığı miktarını artırarak güneş yanığı riskini yükseltmektedir. Bu şekilde yağ sürüp ardından güneşlenen kişilerde ışık erupsiyonu (kaşıntılı, kırmızı döküntü) gelişme riski de vardır.



Doğum kontrol hapları güneşe hassasiyeti artırır



Tedavi amacı ile önerilen antibiyotikler ve doğum kontrol hapları güneşe karsı hassasiyeti artırır. Parfüm, kolonya ya da makyaj ürünü kullanarak güneşlenmek de güneş lekelerine neden olabilir.



Güneş ciltte yanıklara neden olabilir



Günesin zararlı etkisi akut ve kronik olabilir. Akut güneş hasarı güneş yanığı olarak bilinmektedir. Kızarıklık, su toplama, soyulma aşamalarından oluşur. Kızarıklık oluşması 3 güne kadar uzayabilir. Şiddetli kaşıntı ve yanma yakınması vardır. Tedavide ıslak pansuman, aspirin, bazı nemlendiriciler, antibiyotik içeren kremler ve kaşıntıya yönelik bazı uygulamalar önerilmektedir. Şikayetin geçmesi 7 güne kadar uzayabilir. Güneş yanığı gelişen bölgenin çok iyi korunması gerekmektedir. İleriki dönemde bu bölgede deri kanseri gelişebilir.



Güneş kremi ile bronzlaşmak uzun dönemde kansere neden olabilir



Bronzlaşmak derinin gösterdiği bir savunma mekanizmasıdır. Güneş koruma kremi ile bronzlaşmak sadece güneş yanığı oluşması olasılığını azaltmaktadır. Ancak kronik dönemde ortaya çıkacak deri yaşlanması, deri kanseri, güneş hasarı, güneş lekelerinin oluşma riskini ise artırmaktadır. Amaç güneş kremi kullanarak bronzlaşmamayı sağlamak olmalıdır.



Güneş kreminin koruyuculuğu kişiden kişiye değişir



Güneş kremi sürülmeden vücutta 30 dakika içinde kızarıklık ortaya çıkıyorsa, 15 faktörlü krem kullanıldığında bu süre 30*15 dakika olmamaktadır. Güneş kreminin koruyuculuğu; kişinin deri tipine, uygulanan miktara (min 2.2 mg/cm2 olmalı), uygulanan aktiviteye (sık yüzmek, fazla terlemek) bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 8 güneş koruma faktörlü bir krem deriden D vitamini sentezini %95 oranında azaltmaktadır. 15 faktörlü bir krem ise bu oranı % 98 olarak artırmaktadır. Haftada iki kez güneş koruma faktörü olmadan 10 dakika el, yüz veya gövdeye alınacak güneş ışığı D vitaminini sentezlemek acısından yeterli olmaktadır.