T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bronzlaşma kremleri kanserojen etki yapıyor!

İngiliz bilim insanları: Bronzlaşmak için kullanılan kremler doğmamış bebekte bile kanserojen riski yarattıyor

23 Temmuz 2012 13:40

İngiliz bilim insanları, bronzlaştırıcı etkisi olan kremlerin, çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini açıkladı.

Kanserojen etkisi olan renklendirici kremlerin, hamilelikte kullanıldığında doğumsal anomali riskini artırdığına dikkat çeken uzmanlar içeriğinde sülfürdioksit ve benzophenone-3 (oksibenzon) gibi kimyasallar bulunan kremlerin, doğmamış bebeklerde bile etkisinin olduğunu söyledi.

Avrupa Çevre Ajansı yetkililerinden Jacqueline McGlad, “Bronzlaştırıcı kremler kısırlığa yol açıyor. Kullanan kişide kanserojen etkisi var ve doğmamış bebeğe de zarar veriyor” diye konuştu. (HaberTürk)


Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden  Doç. Dr. Ahu Birol'un ise, güneş yanıklardan cilt kanserine kadar pek çok probleme yol açan zararlı ışınlara karşı koymak için alınacak basit önlemler hakkında verdiği bilgiler şöyle:


Kıyafet ile korunmak kremlerden daha etkilidir


Kıyafet ve şapka güneş ışınlarına karşı %25 oranında koruma sağlamaktadır. Markası ve fiyatı ne olursa olsun hiçbir krem kıyafet ile korumadan daha etkili değildir. Açık renkli, pamuklu kıyafetler ve şapka ideal koruma için yeterlidir. Yazın havanın bulutlu olduğu zamanlarda bile korumaya ara verilmemesi gerekir. Güneş ışınlarının buluttan da geçebildiği unutulmamalıdır.


Yakıcı yağlar güneş yanığı riskini artırır


Vücuda temas eden güneş ışınları deri tarafından emilir, bir kısmı deriden yansır, bir kısmı ise parçalanır. Kum, beton, deniz ve kar güneş ışınlarını yansıtmaktadır. Şemsiye altında durulsa bile yansıyan güneş ışınlarından etkilenilmektedir. Havuç ve kakao yağı deriden emilen güneş ışığı miktarını artırarak güneş yanığı riskini yükseltmektedir. Bu şekilde yağ sürüp ardından güneşlenen kişilerde ışık erupsiyonu (kaşıntılı, kırmızı döküntü) gelişme riski de vardır.


Doğum kontrol hapları güneşe hassasiyeti artırır


Tedavi amacı ile önerilen antibiyotikler ve doğum kontrol hapları güneşe karsı hassasiyeti artırır. Parfüm, kolonya ya da makyaj ürünü kullanarak güneşlenmek de güneş  lekelerine neden olabilir.


Güneş ciltte yanıklara neden olabilir


Günesin zararlı etkisi akut ve kronik olabilir. Akut güneş hasarı güneş yanığı olarak bilinmektedir. Kızarıklık, su toplama, soyulma aşamalarından oluşur. Kızarıklık oluşması 3 güne kadar uzayabilir. Şiddetli kaşıntı ve yanma yakınması vardır. Tedavide ıslak pansuman, aspirin, bazı nemlendiriciler, antibiyotik içeren kremler ve kaşıntıya yönelik bazı uygulamalar önerilmektedir. Şikayetin geçmesi 7 güne kadar uzayabilir. Güneş yanığı gelişen bölgenin çok iyi korunması gerekmektedir.  İleriki dönemde bu bölgede deri kanseri gelişebilir.


Güneş kremi ile bronzlaşmak uzun dönemde kansere neden olabilir


Bronzlaşmak derinin gösterdiği bir savunma mekanizmasıdır. Güneş koruma kremi ile bronzlaşmak sadece güneş yanığı oluşması olasılığını azaltmaktadır. Ancak kronik dönemde ortaya çıkacak deri yaşlanması, deri kanseri, güneş hasarı, güneş lekelerinin oluşma riskini ise artırmaktadır. Amaç güneş kremi kullanarak bronzlaşmamayı sağlamak olmalıdır.


Güneş kreminin koruyuculuğu kişiden kişiye değişir


Güneş kremi sürülmeden vücutta 30 dakika içinde kızarıklık ortaya çıkıyorsa, 15 faktörlü krem kullanıldığında bu süre 30*15 dakika olmamaktadır. Güneş kreminin koruyuculuğu; kişinin deri tipine, uygulanan miktara (min 2.2 mg/cm2 olmalı), uygulanan aktiviteye (sık yüzmek, fazla terlemek) bağlı olarak değişiklik göstermektedir.  8 güneş koruma faktörlü bir krem deriden D vitamini sentezini %95 oranında azaltmaktadır. 15 faktörlü bir krem ise bu oranı % 98 olarak artırmaktadır. Haftada iki kez güneş koruma faktörü olmadan 10 dakika el, yüz veya gövdeye alınacak güneş ışığı D vitaminini sentezlemek acısından yeterli olmaktadır.

ETİKETLER

İngiliz bilim insanlarıkrembronzlaşmakDoç Dr Ahu Birolkanserojen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24