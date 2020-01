Bromoseksüel nedir?

ABD’nin en çok okunan gazetelerinden The New York Times, ‘bromoseksüel’ adı verilen kavramla alakalı bir makale yayımladı. Makaleye göre ‘bromoseksüel’ adı verilen bu kavram aslında eşcinsel arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven heteroseksüel erkeklere takılan yeni bir isim.

Gzone’nun haberine göre, gazetenin geçtiğimiz gün yayınladığı özel bir makaleyle tanıttığı 'bromoseksüel' kavramı, aslında yakın çevresinde eşcinsel erkekler bulunan ve onlarla ”kardeşçe” bir ilişkisi bulunan, yani vakit geçirmekten, partilemekten zevk alan, ancak asla cinsel birliktelik yaşamayan erkeklere verilen yeni bir isim.

Son zamanlarda LGBT bireylerin heteroseksüel yaşam biçimi içerisinde fazlasıyla senkronize olduğunu, ve aslında LGBT yaşam biçiminin heteroseksüeller tarafından istila edildiğini söyleyen gazete, cinsel yönelimi heteroseksüel olmasına rağmen eşcinsel zevkleriyle eğlenmeyi seven erkekleri mercek altına aldı. LGBT haklarını da oldukça koyu şekilde destekleyen Bromoseksüeller, LGBT Onur Yürüyüşleri’ne katılmaktan çekinmiyor, ve eşcinsel arkadaşlarını her zaman kolluyor.