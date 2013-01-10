Antioksidan fazlalığı kansere yol açar mı?

DNA sarmalını keşfeden Nobel Ödüllü ünlü biyolog James Watson, daha önce kansere karşı önerilen brokoli gibi antioksidan içeren gıdaları çok tüketmenin kansere yol açtığını iddia etti.

Watson, yıllardan beri uluslararası saygınlığı bulunan birçok uzmanın, ‘süpergıdalar’ olarak nitelendirdikleri brokoli, yaban mersini, kırmızı biber, kivi ve benzeri 'antioksidan miktarı çok yüksek olan gıdalar' için, ‘Antioksidanların vücutta savaştığı serbest radikaller aslında hastalıklı hücreleri kontrol altında tutuyor. Ayrıca kanser ilaçlarının yapımında kullanılıyorlar ve en az radyoterapi kadar etkililer’ şeklinde konuştu.

Royal Society Bilim Dergisi’nde kaleme aldığı makalede ünlü biyoloğun, ‘Antioksidanlar ortaya çıkmasını engelledikleri kanserlerden daha fazla kansere yol açmış olabilir’ görüşü üzerine İngiltere’deki Kanser Araştırma Enstitüsü Cancer Research UK’’den profesör Nic Jones da, ‘Antioksidanların sağlıklı insanlarda kanseri önlemede etkisiz oldukları, hatta bu kişilerde kanser riskini az da olsa artırdıkları son araştırmalarla görüldü’ diyerek Nobel’li uzmana destek verdi.



Brokoli kanser yapıyor!



gazetevatan.com'da yer alan habere göre, Watson makalesinde şu saptamaları yaptı: “Hayatımı kanser araştırmalarına adadım ve hep insanların bu hastalığı engellemek ve tedavi etmek için antioksidan takviyesi aldığını gördüm. Ancak son dönemde ortaya çıkan birçok araştırma ileri seviyede kanserlerin bir türlü tedavi edilememesinde vücuttaki antioksidan fazlalığının etkisini gösteriyor. Bu da akla ‘Antioksidanlar aslında kanseri önleyen değil kansere sebep olan maddeler mi?’ sorusunu getiriyor. Birçok araştırma A, C ve E vitamini ile selenyum gibi antioksidanların da mide kanserini önlemek ya da ömrü uzatmakta hiçbir rolü olmadığını ortaya koydu. Hatta aksine ömür kısalttığını ve E vitamininin özellikle tehlikeli olduğu sonucuna varıldı.”

Yüksek antioksidan içeren gıdalar ise şöyle: Kuru erik, nar, kuru üzüm, yaban mersini, sarımsak, ıspanak, brüksel lahanası, brokoli, portakal, kırmızı biber, kivi, böğürtlen, yeşil çay, zeytinyağı, bitter çikolata, zencefil, soya