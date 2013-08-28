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Sağlık

Brokoli eklem rahatsızlıklarını yavaşlatıyor

Hücre ve fareler üzerinde yapılan deneylere göre brokoli kıkırdaklara zarar veren yıkıcı bir enzimi engelleyici görev üstlenebiliyor

28 Ağustos 2013 18:50

Araştırmacılar bol bol brokoli yemenin dejeneratif eklem rahatsızlığını (osteoartrit) yavaşlattığını hatta hastalığın önüne geçebileceğini düşünüyor.

BBC Türkçe'deki habere göre, Batı Anglia Üniversitesi'nden araştırmacı bir ekip başarılı laboratuvar çalışmalarının ardından brokolinin insanlar üzerindeki etkilerini denemeye başlayacak.

Hücre ve fareler üzerinde yapılan deneyler gösteriyor ki; brokoli kıkırdaklara zarar veren yıkıcı bir enzimi engelleyici görev üstlenebiliyor.

Araştırmalarda kullanılan bu özel brokoli türü standart brokoliden daha fazla faydalı besin taşıyor.

Vücudumuz brokolideki glukorafanin maddesini alarak eklemleri koruyan sulforaphane denen bir maddeye dönüştürüyor.

 

Günde 100 gram

 

Kötü eklem rahatsızlıkları nedeniyle bıçak altına yatacak gönüllü denekler ameliyat öncesi iki hafta boyunca diyet yapacak.

Dr. Rose Davidson ve takımı brokolinin rahatsızlıklar üzerindeki olası etkilerini bu şekilde anlamaya çalışacak.

Davidson, "Hastalara iki hafta boyunca günde 100 gram brokoli yemelerini önereceğiz. Bu çoğu insanın her gün yemekten mutlu olabileceği yeterli büyüklükte bir öneri" diyor.

İki haftalık brokoli diyetinin büyük değişimlere yol açmasından çok da umutlu olmayan Dr. Davidson, yine de eklem rahatsızlıklarını durdurmanın bir yolunu bu şekilde bulabileceklerini düşünüyor.

Araştırmalarda kullanılan ve Beneforte olarak bilinen bu özel brokoli türü İngiltere Gıda Araştırmaları Merkezi'nde yetiştirildi.

Birleşik Krallık'ta 8.5 milyon kişi dejeneratif eklem rahatsızlığına sahip.

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