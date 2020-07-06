Broadway yıldızı Nick Cordero, Koronavirüs'le 95 gün boyunca mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti

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90 günden uzun süredir yeni tip Koronavirüs'le mücadele veren Broadway yıldızı Nick Cordero hayatını kaybetti.

Broadway'in en tanınan yüzlerinden olan Cordero 41 yaşındaydı.

Cordero'nun eşi tiyatrocu Amanda Kloots pazar gecesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrının yanında artık bir melek daha var. Güzel eşim bu sabah aramızdan ayrıldı. Çevresinde onun için dua eden ve şarkı söyleyen aile fertleri ile arkadaşları vardı" yazdı.

Kloots, sıklıkla Cordero'nun virüsle mücadelesiyle ilgili detayları sosyal medya üzerinden tiyatrocunun hayranlarıyla paylaşıyordu. Cordero'nun bu süreçte bacağının ampute edildiği ve farklı enfeksiyonlar geçirdiği belirtilmişti.

Broadway yıldızı, 95 gün boyunca yeni tip Koronavirüs'le mücadele etti.