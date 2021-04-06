T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden perdelerini açtı

"NY PopsUp" girişimi tarafından düzenlenen etkinlik, salgında ön saflarda çalışanları ağırladı

06 Nisan 2021 08:30

New York’un simgelerinden Broadway tiyatrosu salgın nedeniyle kapattığı kapılarını yeniden açtı. Tiyatroda Koronavirüs kurallarına dikkat edilid.

Salgın nedeniyle 11 Mart 2020’den beri kapalı olan New York’ta dünyaca ünlü Broadway tiyatrosundan yeniden alkışlar yükseldi.

NTV'de yer alan habere göre Işıkların yeniden yanmasının ardından,  Tony ödüllü dansçı Savion Glover ile oyuncu Nathan Lane St. James sahnesine çıktı. Glover, salgında ön saflarda çalışanlara saygı duruşunda bulundu.

Seyirciler sosyal mesafeyle oturup sanatçıların performanslarını izledi.

"NY PopsUp" girişimi tarafından düzenlenen etkinlik, salgında ön saflarda çalışanları ağırladı.

St. James tiyatrosunun sahibi de "Eve döndük" dedi. Broadway’de ilerleyen dönemde daha fazla etkinliğin yapılması planlanıyor.

 

KoronavirüstiyatroBroadway tiyatrosusalgınSavion GloverNathan Lane St. James
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24