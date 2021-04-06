Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden perdelerini açtı

New York’un simgelerinden Broadway tiyatrosu salgın nedeniyle kapattığı kapılarını yeniden açtı. Tiyatroda Koronavirüs kurallarına dikkat edilid.

Salgın nedeniyle 11 Mart 2020’den beri kapalı olan New York’ta dünyaca ünlü Broadway tiyatrosundan yeniden alkışlar yükseldi.

NTV'de yer alan habere göre Işıkların yeniden yanmasının ardından, Tony ödüllü dansçı Savion Glover ile oyuncu Nathan Lane St. James sahnesine çıktı. Glover, salgında ön saflarda çalışanlara saygı duruşunda bulundu.

Seyirciler sosyal mesafeyle oturup sanatçıların performanslarını izledi.

"NY PopsUp" girişimi tarafından düzenlenen etkinlik, salgında ön saflarda çalışanları ağırladı.

St. James tiyatrosunun sahibi de "Eve döndük" dedi. Broadway’de ilerleyen dönemde daha fazla etkinliğin yapılması planlanıyor.