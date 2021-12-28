Britney Spears: Yeni şarkı çıkarmamak beni yıllarca kullanan insanlara 'S… git' deme yöntemim

T24 Dış Haberler

13 yıl boyunca vasilik altında yaşayan ve geçen ay özgürlüğüne kavuşan şarkıcı Britney Spears, yeni şarkı çıkarmama sebebinin yıllarca kendisini kullanan insanlara “S… git” deme şekli olduğunu söyledi.

Instagram’da bir paylaşım yapan şarkıcı Britney Spears, vasilik altında yaşadığı yıllarda özel hayatı ve iş hayatının kontrol altında olduğunu söyledi. Spears, bu süreçte insanlardan ve eğlence endüstrisinden korkmaya başladığını belirterek “iyi olmak istedim ancak kalbine yaptıkları affedilemez” dedi.

Spears “Yıllarca yeni şarkılar söylemek ya da eski şarkılarımın remixlerini yapmak istedim ama hayır dediler. Beni başarısız etmek istediler. Çok vakit kaybedildi ve sanırım şimdi bazıları neden yeni müzik çıkarmadığımı merak ediyor. İnsanlar, bana kişisel olarak yapılanları bilmiyorlar. Beni gerçekten kırdılar. Yeni müzik yapmamak, benim o insanlara ’S… git’ deme yöntemim” dedi.

Vasilik, Britney'nin yaşadığı esareti konu olan bazı belgesellerin ardından kamuoyunda daha da bilinen bir durum haline gelmişti. Şarkıcı, haziran ayında Los Angeles Üst Mahkemesi'ne verdiği 23 dakikalık ifadede, vasiliğin kendisini istismar ettiğini, babasının kölesi haline getirdiğini, istemediği halde lityum gibi ağır ilaçlar almaya, sahneye çıkmaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini anlatmıştı.