Britney Spears'ın hayatını kontrol etmekle suçlanan babası konuştu: Kızım için neyin iyi olduğuna California mahkemesi karar verir

Şarkıcı Britney Spears'ın babası Jamie Spears, kızının 2007'de yaşadığı ağır depresyon ve tedavi sonrası vasisi konumunda olarak tüm mali süreçlerini kontrol ediyor olmasına yönelik tepkilere yanıt verdi. Jamie Spears, "Kızım için neyin iyi olduğuna karar veren California mahkemesi. Başkasının işi değil" dedi.

Independent'ta yer alan habere göre, Jamie Spears, kızı Britney Spears'ın 2007'de yaşadığı ruh sağlığı sorunlarının ardından bütün maddi ve tedavi süreçlerinin kontrolünün babasına verilmesi kararının hâlâ sürüyor olmasına tepki olarak başlatılan Free Britney (Britney'i Özgür Bırakın) kampanyası hakkında konuştu. Spears, kampanyanın 'bir şaka' olduğunu söyledi ve kızının istismar edildiğine dair dedikodular duymaktan sıkıldığını söyledi.

Spears, "Dünyanın bir şeyden haberi yok. Kızım için neyin iyi olduğuna karar veren California mahkemesi. Kimsenin işi değil. Komplo teoristleri hiç bir şey bilmiyor. Harcanan her kuruşu her yıl mahkemeye sunmak zorundayım. Nasıl bir şey çalayım?" dedi.

TIKLAYIN- "Free Britney": Hayranları Britney Spears'ın hayatının kontrolünü geri almasını istiyor

ABD'de vasilik durumu kişinin kendi kararlarını veremeyeceği sonucuna ulaşıldığında görevlendirilen bir kişinin onun hayatında maddi ve tıbbi süreçleri kontrol etmesi anlamına geliyor. Genelde yaşlılar ya da ciddi ruh sağlığı sorunu olan kişiler için uygulanan sistemin geçirdiği sağlık sorunlarının ardından albüm çıkaran, turneye çıkan, dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Britney Spears için hâlâ sürüyor olması hayranlarının tepkisini çekiyor.