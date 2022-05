Britney Spears, eski sevgilisi Justin Timberlake'i hedef aldı: Ün ve dikkat çekmek için adımı kullandı

Britney Spears, eski sevgilisi Justin Timberlake, annesi Lynne Spears ve kardeşi Jamie Lynn Spears'ı, kendi adını "ün ve dikkat çekmek için" kullanmakla suçladı.

Ünlü şarkıcı, Instagram'dan konu hakkında pazartesi paylaştığı gönderiyi daha sonra sildi.

Spears ve Timberlake, 1999'da başladıkları ilişkiye 2002'de Spears'ın aldatma iddiaları atıldıktan sonra nokta koymuştu. Timberlake aynı yıl ilk albümü "Justified"ı çıkarmış ve albümdeki şarkıların ayrılıklarıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.

Özelikle "Cry Me a River" adlı parçanın video klibinde Spears'a çok benzeyen bir modelin oynaması yankı uyandırmıştı. Şarkı sözleri de Timberlake'in aldatıldığı için ilişkinin bittiğini ima ediyordu.

Timberlake, Şubat 2021'de Spears'tan özür dilemişti.

Kızıyla ilgili kitap yazdı

Bununla birlikte Lynne Spears da kızının paparazzi ve akıl sağlığı sorunlarıyla ilgili yazılar içeren kitabı Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World'ü (Fırtınanın İçinden: Tabloid Dünyasında Gerçek Bir Şöhret ve Aile Hikayesi) 2008'de yayımlamıştı.

Jamie Lynn ise, "Things I Should Have Said" (Söylemem Gereken Şeyler) başlığıyla kendi anılarını ocakta yayımlamıştı. Spears kardeşini kendisi üzerinden para kazanmakla suçlamıştı.

"Dün gece İsa beni aradı ve ne dedi biliyor musunuz?"

40 yaşındaki isim bütün bunlarla ilgili yaptığı paylaşımda "Dün gece İsa beni aradı ve ne dedi biliyor musunuz?" ifadesini kullandı. Pop yıldızı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili çocuğum… Annen tam da ona en çok ihtiyacın olduğu zamanda kitabıyla kendine hizmet etti. Hepsi ne için? Ün ve dikkat çekmek için. Eski sevgilin de aynısını yaptı. Adını kullanıp, ona kötülük yaptığını iddia edip ilk albümünü çıkardı. Sonra senin kanın, kardeşin, hayatındaki en zor zamanlardan birinde tahmin et ne yaptı? Bir kitap da o çıkardı. Hepsi ne için?"

Kamuoyu önünde yaşadığı zihinsel çöküntünün ardından Spears'ın servetini ve kişisel hayatını kontrol etmek için babası vasi olarak atanmıştı. 2008'den bu yana süren vasilik uygulaması Kasım 2021'de son bulmuştu.

Spears bu süreçte ailesine sık sık tepki göstermişti.