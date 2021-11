Britney Spears belgeseli yolda; Netflix ilk fragmanı yayınladı

T24 Kültür Sanat

Britney Spears’ın son zamanlarda fazlasıyla ses getiren dramatik olaylarına odaklanacak Netflix yapımı ‘Britney vs. Spears’ isimli belgeselden bir fragman yayınlandı.

13 senedir babası Jamie Spears’ın vasiliğinden dolayı hayatı kısıtlanan ve bu durumu son bir senedir yoğun bir şekilde hem sosyal medyada hem de magazinde dile getiren Britney Spears belgeseli için geçtiğimiz sene sonlarında çalışmalar başlamıştı.

New York Times ve Hulu ortaklığında hazırlanan Framing Britney Spears belgeselinde de Britney Spears’ın vasilik savaşına ve #FreeBritney hareketinin başlangıcı gösterilmişti.

Aynı olayları konu edinecek Britney vs. Spears belgeselinin yönetmenliğini ise geçen sene Netflix’te yayınlanan How to Fix a Drug Scandal ve HBO yapımı I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter gibi belgesellere imza atan Erin Lee Carr üstleniyor.

Britney vs. Spears, 28 Eylül’de, Britney Spears’ın babası Jamie Spears ile bir sonraki duruşmasından bir gün önce Netflix’te yayınlanacak.