Britney Spears: Babam hayatımı kontrol ettiği sürece sahneye çıkmayacağım; vasilik, hayallerimi öldürdü

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Pop ikonu Britney Spears, kariyerinin kontrolü babasının elinde bulunduğu sürece bir daha sahneye çıkmayacağını ve 13 yıldır süren vasilik durumunun "hayallerini öldürdüğünü" söyledi.

Spears, babasının vasiliğinin hayatını ve psikolojisini nasıl etkilediğine dair Instagram paylaşımlarında bulunmaya devam etti.

Spears, "Babam ne giydiğimi, söylediğimi, yaptığımı veya düşündüğümü kontrol ederken yakın zamanda sahnelere çıkmayacağım" ifadelerini kullandı.

"EVET, evimin salonundan videolar paylaşmayı Vegas'ta sahnede olmaya tercih ederim" diyen Spears, "Çok fazla makyajlanıp, tekrar sahnede deneyip deneyip deneyip kendi şarkılarımın remixleriyle gerçek şeyleri yapamamayı kabul etmeyeceğim" diye devam etti.

Cumartesi günü yaptığı paylaşımda Spears, "Vasilik hayallerimi öldürdü. Elimde kalan tek şey umut ve umut öldürülmesi en zor şeydir" yazdı.

Britney Spears'ın vasilik davası

Spears, geçen ay mahkemede ifade verdiğinde vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini “bilmediğini” söylemişti. Spears’ın avukatının bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin sour işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.

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