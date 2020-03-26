Britney Spears, 100 metreyi 5.97'de koştuğunu iddia etti!

Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia ederek, "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi ise başardım" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Britney Spears ilginç bir paylaşıma imza attı. Spears, 100 metre rekortmeni Jamaikalı Usain Bolt'un dünya rekorunu tam 4 saniye geliştirdiğini iddia etti.



38 yaşındaki sanatçı paylaşımında "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi başardım." ifadelerini kullandı. Takipçileri ise Spears'ın bu iddiasını video ile kanıtlamasını istedi.

100 metre rekoru 9.58

Jamaikalı atlet Usain Bolt, 2009 yılında 100 metreyi 9.58 ile koşarak dünya rekoru kırmıştı.