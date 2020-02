Britanya'nın AB'den zorlu çıkışı: Brexit, May-exit'e mi dönüşüyor?

T24 Haber Merkezi

Derleme: Gonca Tokyol

Ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışının oylandığı referandumda ‘Kalma’ yanlısı olan ancak gelişen siyasi olaylar neticesinde kendisini süreci yöneten isim olarak bulan Britanya Başbakanı Theresa May, Brexit yolculuğundaki önemli dönemeçlerden birini dün atlattı. Zorlu geçen 5 saatlik toplantıda kabinesini taslak metinde ‘birleştirmeyi’ başaran May’in bugün parlamentoyu da arkasında durma konusunda ikna etmesi gerekecek.

May, dünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada taslağın Birleşik Krallık en iyisi olduğuna ‘kalbi ve aklıyla’ inandığını belirterek mevcut durumun alternatifi olarak anlaşma ya da Brexit olmamasını gösterdi.

İki bakan istifa etti

Kuzey İrlanda sınırının görüşmelerde özellikle zor bir nokta olduğunu kaydeden May, Brexit anlaşması konusunda ilerlenmesinin bakanların ‘kolektif’ kararı olduğunu savunsa da The Guardian’da Heather Stewart imzasıyla yayınlanan haberde yer alan kulis bilgileri aksini işaret etti. Brexit Bakanı Dominic Raab’ın görüşmenin parlamentoya taşınmadan önce “İki sebepten anlaşmayı destekleyemeyeceğini” söyleyerek istifasını sunması ve ardından benzer bir kararı İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'in de alması da bunu destekledi.

TIKLAYIN - Başbakan May, "Devam" kararı kolektif şekilde alındı demişti; İngiliz kabinesinde iki bakan istifa etti

Financial Times gazetesine konuşan bir bakanın yardımcısı da kabinenin büyük oranda bölündüğünü belirterek, "Başbakanlık bunu olduğundan çok daha iyi sunmaya çalışıyor. İstifaların gelmesini bekleyebilirler" demişti.

The Guardian’ın haberine göre, kabine toplantısında Brexit’i destekleyen bakanlardan bile çok sayıda muhalif ses yükseldi. Hatta gazeteye konuşan Whitehall kaynaklarından biri, ilk olarak 2 saat sürmesi beklenen toplantının uzamasıyla birlikte taslak metinden yana konuşan tek isim olarak Çevre Bakanı Micheal Grove’un kaldığını kaldığını söyledi.

"Parlamentodan onay alınamazsa

kaos çıkabilir"

Perşembe günü istifasını açıklayan İş ve Emeklilik Bakanı McVey'in metne yönelik en sert karşı çıkışları yaptığı ve anlaşmanın parlamentodan onay alamaması halinde kaos çıkabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Toplantıyla ilgili olarak, “Bu karar kolay alınmadı ama ulusal çıkarlara uygun olduğunu düşünüyorum” yorumunda bulunan May’in ise McVey’den gelen ‘oylama yapılması’ teklifini iki kez geri çevirdiği belirtildi.

"İki ucu b.klu değnek"

Hazine Bakanlığı Genel Sekreteri Liz Truss ise taslak metinle ilgili “Şeytan ve derin mavi deniz arasında kaldık” yorumunda bulundu. Truss’ın kullandığı İngilizce’de yerleşik sözü, “Arada derede kalmak, iki ucu boklu değnek, aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık” şeklinde Türkçeleştirmek mümkün.

Guardian’ın haberinde, 11’e yakın bakanın taslak metine karşı çıkan konuşmalar yaptığı belirtilirken; Topluluklar Bakanı James Brokenshire ile Eğitim Bakanı Damian Hinds’in ise lehte konuşan isimler olduğu kaydedildi.

Zorlu ve 5 saatlik bir kabine toplantısının ardından bir şekilde yoluna devam etmeyi başaran May’in önünde şimdi parlamento süreci var. Başbakan’ın 585 sayfalık taslak anlaşma için milletvekillerinin onayını alması gerekecek. Ancak BBC Türkçe’nin İngiltere basınından aktardığı bilgilere göre, Brexit taraftarı olan Muhafazakar Parti'den 48 milletvekili, May aleyhine güvenoyu yoklaması sürecini başlatmayı düşünüyor.