Başbakan May, "Devam" kararı kolektif şekilde alındı demişti; İngiliz kabinesinde iki bakan istifa etti

T24

Britanya, Avrupa Birliği'nden çıkışı düzenleyen anlaşmayla ilgili tarihi günler yaşarken, Brexit Bakanı Dominic Raab görevinden istifa ettiğini duyurdu. Raab'ın ardından dünkü kabine toplantısında Başbakan May'e ve taslak metne en sert eleştirilerde bulunduğu belirtilen İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de istifa etti.

Raab’ın istifasının ardından Pound, keskin bir şekilde değer kaybetti. Pound, Euro ve dolar karşısında yüzde 1’in üzerinde kayba uğradı.

Twitter’da da paylaştığı istifa metninde Başbakan Theresa May’in Brüksel ile vardığı taslak anlaşmada yer alan şartları destekleyemeyeceğini belirten Raab, “Önerilen teklifi iki sebepten destekleyemem. İlk olarak Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejim Birleşik Krallık’ın bütünlüğüne yönelik gerçek bir tehdit oluşturuyor. İkinci olarak da AB’nin çıkma imkanımızı veto etme hakkını saklı tuttuğu belirsiz bir ‘backstop*’ anlaşmasını destekleyemem” açıklamasında bulundu.

*Taslak metin hazırlanmadan önce taraflar Kuzey İrlanda'da fiziki bir sınır olmaması konusunda uzlaşmış fakat bunun nasıl sağlanacağı konusunda uzlamamamıştı. AB, bunun için Brexit sonrasında kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanana kadar 'backstop' denen ve İrlanda adasında mevcut durumu koruyan bir önlem istiyordu. Birleşik Krallık ise buna Kuzey İrlanda'ya ülkenin geri kalanından özel bir statü vereceği için karşı çıkıyordu.

Başbakan May, zorlu geçen 5 saatlik toplantıda kabinesini taslak metinde ‘birleştirmeyi’ başarmıştı. Dünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada taslağın Birleşik Krallık en iyisi olduğuna ‘kalbi ve aklıyla’ inandığını belirterek mevcut durumun alternatifi olarak anlaşma ya da Brexit olmamasını gösteren May, Brexit anlaşması konusunda ilerlenmesinin bakanların ‘kolektif’ kararı olduğunu savunmuştu.