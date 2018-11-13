İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşması sağlandı!

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen Brexit görüşmelerinin tamamlandığı ve yarın May'in düzenleyeceği kabine toplantısında görüşüleceği belirtildi. Kabine toplantısı yarın TSİ 17.00'da yapılacak. Bakanlar, aylardır sürdürülen müzakereler sonrasında ulaşılan taslak metni ve atılacak yeni adımları değerlendirecek.

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmaya hazırlanan İngiltere, yarın tarihi günlerinden birini yaşayacak.

BBC'nin haberine göre, Brexit anlaşması teknik seviyede kabul edildi. İrlanda televizyonu RTE, İngiliz ve Avrupalı müzakerecilerin İrlanda sınırı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve anlaşma metninin Londra'ya gönderildiğini duyurdu.

Telegraph ve The Sun, yarın Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını bakanlara sunacağını bildirdi. Downing Sokağı Numara 10'da yapılacak görüşmede bakanlar Brexit anlaşmasını imzalayacak. The Sun, tüm bakanların bu gece başbakanlık konutuna gideceğini ve Theresa May'le baş başa görüşeceğini öne sürdü. May'in, anlaşmaya varılan metin için kabineden ne kadar destek göreceği henüz bilinmiyor.

27 AB üyesinin büyükelçileri bir araya gelecek

AB'nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcilerinin de Brüksel'de Çarşamba günü bir araya gelecekleri bildirildi.

May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'de Brexit'i destekleyen birçok kişi başbakanın planına, "İngiltere'yi AB'ye çok fazla bağlayacağı için" karşı çıkıyordu.

İngiltere ve AB arasındaki görüşmelerde özellikle İrlanda sınırı en çok tartışma yaratan konuya dönüşmüştü.

İngiliz hükümetinin anlaşma metnine onay vermesi halinde, top önce AB üyesi ülkelerin liderlerinde olacak.

AB Zirvesi'nde anlaşmaya onay çıkması halinde gözler bu kez İngiltere ve Avrupa parlamentolarında yapılacak oylamalara çevrilecek.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak.