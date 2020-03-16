Britanyalı profesör: Koronavirüs'ten korunmak için Koronavirüs kapmış gibi davranın

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalıkların modellenmesi üzerine çalışan Profesör Graham Medley, Koronavirüs salgınından korunmak için kendimizi korumayı düşünmek yerine hastalığı çoktan kapmış gibi davranarak, başkalarını korumaya yönelik davranılması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs kapmaktan kaçınmak için önerilen bu basit ipucu internette binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Independent Türkçe'de yer alan habere göre öneriyi yapan Medley şunları söyledi:

"Çoğu insan bu virüsü kapmaktan korkuyor.Virüsü kaptığınızı düşünmenin ve onu yaymamak için davranışlarınızı değiştirmenin hastalıktan korunmanın iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum. Virüsü kapmayacak şekilde davranışlarınızı değiştirmeyi düşünmeyin, bunu virüsü başkalarına bulaştırmamak üzere değiştirmeyi düşünün."

Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS), Kovid-19'un yayılmasını önlemek için önerdiği tavsiyeler arasında öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu (elinizle değil) kağıt mendille ya da kolunuzla kapatmak, kullanılmış kağıt mendili hemen çöpe atmak ve ardından ellerinizi yıkamak yer alıyor. Bunların yanı sıra dışarıdan eve döndüğünüzde ellerinizi sık sık en az 20 saniye boyunca yıkamak da bulunuyor.

Yüksek ateşi olan ve sürekli öksürmeye başlayanların yedi gün evde kalması ve aile hekimine, eczanelere ya da hastanelere gitmekten kaçınması isteniyor.