Britanyalı kadın ölen köpeğini klonlattı

Britanyalı Laura Jacques’in ikiz köpekleri Chance ve Shadow, krallığın ilk klon köpekleri. Fakat ikizleri ilginç kılan tek özellikleri bu da değil, çünkü onlar Jacques’in ölen köpeği Dylan’dan klonlandılar. Jacques, ‘onlar Dylan ile görünüş olarak aynı olan farklı köpekler’ dese de hayvan hakları aktivistleri, “Klonlamanın bir çözüm olmadığını, yürütülmesi gereken etik tartışmaların yanında bir hayvanın DNA’dan çok daha fazlası olduğu” görüşünde.

Sallanan kuyrukları, parlak gözleri ve oyunculuklarıyla Chance ve Shadow ikizler, Britanya’nın ilk klon köpekleri.

Fakat hikayenin ilginçliği köpeklerin ilk klon olmalarıyla da sınırlı değil, bu köpekler aynı zamanda ölü bir köpekten klonlandılar.

Sahipleri Laura Jacques, köpeği Dylan’ın sekiz yaşında beyin tümörü dolayısıyla hayatını kaybetmesinin ardından çok üzüldü.

Güney Kore’de 72 bin euro karşılığında klonlandılar

Köpeğinin cansız bedeninden alınan DNA örnekleri ‘bir klon oluşturma’ umuduyla Güney Kore’deki bir labaratuvara gönderdi.

Köpekten alınan örneklerle yapılan ilk klon denemesi başarısız olunca Jacques ‘hiç şansı olmadığını’ düşündü.

Fakat altı gün sonra alınan örneklerle yapılan ve 72 bin euroya mal olan klonlama işlemi başarılı oldu ve Chance ile Shadow Aralık 2015’te dünyaya geldi.

Köpekler, yedi ay boyunca karantinada kaldı.

"Onlar Dylan’ın yavrusu gibiler"

Şu anda 18 aylık olup İngiltere’de sahiplerinin yanında olan köpekler hakkında Jacques, “Hık demiş Dylan’ın burnundan düşmüş farklı köpekler. Onlara tamamen başka köpekler gibi davranıyorum, benim için onlar Dylan’ın yavrusu” diyor.

Köpekleri birbirinden ayırmak ise imkansız.

Köpekler hem birbirlerinin ‘kopyası’ denecek kadar çok benziyor hem de gerçekte asla birbirinden ayrılmıyor.

Jacques bir sopa attığında biri bir ucundan öbürü diğer ucundan ısırarak geri getiriyor, hatta bir tenis topunu bile paylaşmaya çalışıyorlar."

"Bir hayvan DNA’dan çok daha fazlasıdır"

Hayvanlara Kötü Muamelenin Engellenmesi Kraliyet Derneği (RSPCA) ise ‘klonlamanın çözüm olmadığını’ söylüyor.

RSPCA sözcüsü, “Bir insanın hayvanlara duyduğu aşırı sevginin ve onu kaybetme acısının dayanılmazlığının anlaşılabilir olduğunu fakat hayvanların klonlanmasının önünde ciddi etik tartışmalar olduğunu” belirtti.

RSPCA’ya göre ‘klon hayvan asla eskisinin aynısı değil çünkü bir hayvan DNA’dan çok daha fazlası.’