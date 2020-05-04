Britanyalı gazeteci Piers Morgan, Koronavirüs semptomları gösterdiğini ve programına ara vereceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Britanya'nın ünlü televizyon gazetecisi Piers Morgan, yeni tip Koronavirüs semptomları gösterdiğini ve bu sebeple geçici süreyle programına ara vereceğini duyurdu.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Morgan, "Medikal bir tavsiye ve 48 saat önce başlayan hafif bir semptoma karşı aşırı temkinlilik sebebiyle Covid-19 testi yaptırdım. Bu sebeple sonuç gelene kadar Good Morning Britain programında çalışmayacağım" yazdı.

Morgan, test sonuçlarının bugün gelmesini beklediğini ifade etti.

Morgan, son haftalarda Koronavirüs'le mücadele konusunda hükûmete yaptığı sert eleştirilerle sosyal medyanın gündemine gelmişti.