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Dünya

Britanya’da ikinci referandum isteyenlerin sayısı 3 milyonu aştı

İkinci referandum için imza kampanyasına katılanların sayısı hızla artıyor

26 Haziran 2016 18:36

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve Cebelitarık'tan oluşan Büyük Britanya, perşembe günü gittiği referandumdan cuma günü Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sonucuna ulaşmasının ardından, AB'de kalma yanlılarının başlattığı ikinci referandum için imza kampanyasına katılanların sayısı hızla artıyor.

Habertürk’te yer alan habere göre, İngiltere’de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık yanlılarının kazandığı referandumunun tekrarlanması için başlatılan internet üzerinden dilekçe kampanyasına katılım 3 milyona ulaştı.

 

100 binin üzerinde imza

 

İngiliz basınında dün referandumun tekrarlanabileceği yönünde bazı haberlerin yer almasının ardından halk kampanyaya rekor katılım gösterdi.

İngiliz Parlamentosunun internet sitesindeki herhangi bir dilekçe 100 binin üzerinde imza topladığında, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılabiliyor.

Birleşik Krallık'ta perşembe günü yapılan AB referandumunda yüzde 52 ayrılıktan yana, yüzde 48 ise birlikten yana oy kullanmıştı. Sonucun ardından İngiltere Başbakanı David Cameron da ekim ayında lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin kongresinde görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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