Britanya AB'ye 'hayır' dedi



İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'ta milyonlarca seçmen, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkıp çıkmamasını oylamak için dün sandık başına gitti. 382 seçim merkezinde oy sayım işlemi tamamlandı.

İngiltere Seçim Komisyonu verilerine göre AB karşıtlarının oranı yüzde 51,9'a ulaşırken AB yanlıları yüzde 48,1'de kaldı. AB'den ayrılma (Brexit) yönünde oy kullananların sayısı 17 milyon 400 bin, "AB'de kalalım" diyenlerin sayısı ise 16 milyon 100 bini buldu.

AB'den ayrılma kararı alan ilk ülke

Büyük Britanya böylece AB'den ayrılma kararı alan ilk ülke olarak tarihe geçti. Kısaca Brexit olarak anılan ayrılık kararının AB'yi de ağır bir siyasi krizle yüz yüze bırakacağı tahmin ediliyor.

Birçok AB'li politikacı İngilizleri ayrılık kararının sonuçları karşısında uyarmıştı. Brüksel, İngiltere'de alınan kararın hoşnutsuz başka AB üyeleri için örnek oluşturmasından kaygı duyuyor.

Cameron'ın siyasi geleceği belirsiz

Gözlemciler, sandıktan çıkan sonucun AB'de kalma yönünde kampanya yürüten Başbakan David Cameron'ın siyasi geleceğini de belirsiz hale getirdiğine dikkat çekiyor.