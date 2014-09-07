T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Büyük Britanya küçülebilir!

Büyük Britanya, topraklarının üçte birini 10 gün sonra kaybedebilir. Son yapılan anket sonuçlarında bağımsızlık isteyen İskoçlar öne geçmeye başladı.

07 Eylül 2014 19:26


İskoçya'da 18 Eylül'de yapılacak referandum öncesi heyecan artıyor. Kamuoyu yoklamalarında bağımsızlık yanlıları ve karşıtlarının başa baş gittiği İskoçya'da ilk kez bir anket, bağımsızlık yanlılarının çoğunlukta olduğunu gösterdi.

YouGov araştırma şirketinin anketine göre, İskoçların yüzde 51'i Büyük Britanya'dan ayrılmak, yüzde 49'u ise İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte kalmak istiyor. YouGov'un anket sonuçları Times dergisinde yayınlandı.

Düşünce kuruluşu Panelbase'in yaptığı yoklamaya göre ise bağımsızlık karşıtları önde. Panelbase'in anketine göre İskoçların yüzde 52'si Büyük Britanya'ya bağlı kalmak, yüzde 48'i ise bağımsız olmak istiyor.

Londra'dan İskoçlara söz

Londra da İskoçya'nın Birleşik Krallık içinde kalması için çaba sarfediyor. Cameron hükümeti, Büyük Britanya'ya bağlı kalmaları halinde İskoçlara daha fazla hak sağlanması sözü verdi.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborn, vergi ve mali politikalarda Edinburgh'a daha fazla özgürlük tanınmasının planlandığı söyledi. Başbakan David Cameron'ın da referandum öncesi İskoçlara hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Times gazetesi, Kraliçe II. Elizabeth'in de olası bir anayasa krizi nedeniyle endişeli olduğunu yazdı. Saray, resmi açıklamalarında ise bağımsızlık referandumu konusunda tarafsız bir tutum izliyor. İskoçya, Kraliyet Ailesi açısından önem taşıyor. Kraliçe, yaz aylarını genellikle İskoçya'daki rezidansı Balmoral Şatosu'nda geçiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Büyük BritanyaEylülGallerKuzeyTimesPanelbaseLondraBirleşik KrallıkMaliye Bakanı George OsbornEdinburghDavid CameronKraliçeKraliyet AilesiBalmoralDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24