Büyük Britanya küçülebilir!



İskoçya'da 18 Eylül'de yapılacak referandum öncesi heyecan artıyor. Kamuoyu yoklamalarında bağımsızlık yanlıları ve karşıtlarının başa baş gittiği İskoçya'da ilk kez bir anket, bağımsızlık yanlılarının çoğunlukta olduğunu gösterdi.

YouGov araştırma şirketinin anketine göre, İskoçların yüzde 51'i Büyük Britanya'dan ayrılmak, yüzde 49'u ise İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile birlikte kalmak istiyor. YouGov'un anket sonuçları Times dergisinde yayınlandı.

Düşünce kuruluşu Panelbase'in yaptığı yoklamaya göre ise bağımsızlık karşıtları önde. Panelbase'in anketine göre İskoçların yüzde 52'si Büyük Britanya'ya bağlı kalmak, yüzde 48'i ise bağımsız olmak istiyor.

Londra'dan İskoçlara söz

Londra da İskoçya'nın Birleşik Krallık içinde kalması için çaba sarfediyor. Cameron hükümeti, Büyük Britanya'ya bağlı kalmaları halinde İskoçlara daha fazla hak sağlanması sözü verdi.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborn, vergi ve mali politikalarda Edinburgh'a daha fazla özgürlük tanınmasının planlandığı söyledi. Başbakan David Cameron'ın da referandum öncesi İskoçlara hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Times gazetesi, Kraliçe II. Elizabeth'in de olası bir anayasa krizi nedeniyle endişeli olduğunu yazdı. Saray, resmi açıklamalarında ise bağımsızlık referandumu konusunda tarafsız bir tutum izliyor. İskoçya, Kraliyet Ailesi açısından önem taşıyor. Kraliçe, yaz aylarını genellikle İskoçya'daki rezidansı Balmoral Şatosu'nda geçiriyor.