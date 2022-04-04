Britanya sağlık sistemine dokuz yeni Covid semptomu eklendi

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Covid semptomlarını güncelledi. Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı gibi dokuz yeni semptom eklendi.

The GuardiaN’da yer alan habere göre, NHS, Covid enfeksiyonunda ateş, devamlı öksürük, tat ve koku kaybı ya da değişiminin dışında yeni semptomlar ekledi.

Yeni semptomlar şöyle kaydedildi:

Nefes darlığı

Yorgunluk

Vücut ağrısı

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun tıkanıklığı ya da akıntısı

İştah kaybı

İshal

NHS, semptom listesinde “Bu semptomlar nezle ve grip gibi başka hastalıklarla benzerlik gösterir” ifadeleri yer aldı.