Britanya sağlık sistemine dokuz yeni Covid semptomu eklendi

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Covid semptomlarını güncelledi. Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı gibi dokuz yeni semptom eklendi.
The GuardiaN’da yer alan habere göre, NHS, Covid enfeksiyonunda ateş, devamlı öksürük, tat ve koku kaybı ya da değişiminin dışında yeni semptomlar ekledi.
Yeni semptomlar şöyle kaydedildi:
Nefes darlığı
Yorgunluk
Vücut ağrısı
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Burun tıkanıklığı ya da akıntısı
İştah kaybı
İshal
NHS, semptom listesinde “Bu semptomlar nezle ve grip gibi başka hastalıklarla benzerlik gösterir” ifadeleri yer aldı.