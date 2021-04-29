Britanya Sağlık Bakanı: Şu an Hindistan'a Koronavirüs aşısı gönderecek durumda değiliz

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, Koronavirüs salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Hindistan'a solunum cihazı ve oksijen tedariğinde bulunduklarını ancak şu an aşı göndermek için yeterli fazla dozlarının bulunmadığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Hindistan'da Koronavirüs salgınının ikinci dalgasına gelinen ciddi duruma karşı uluslararası yardımların bir parçası olan Britanya, solunum cihazı ve oksijen tedariği gönderdi.

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin şu an Hindistan'da fazla aşı gönderecek durumda olmadığını söyledi. Hancock "Britanya'da şu an Koronavirüs aşı dozlarında elimizde fazla yok" dedi.