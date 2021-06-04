Britanya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında kullanımına onay verdi

Britanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Pfizer/BioNTech'in Koronavirüs'e karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş arasında da kullanımına onay verdiğini açıkladı.

MHRA, ergenlik çağındaki çocuklar üzerinde aşının “sıkı bir incelemesini” gerçekleştirdiğini belirterek aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının altını çizdi. Klinik çalışmaların bir parçası olarak, aşının her iki dozunu da alan yaklaşık 2 bin çocukta hiçbir Covid-19 vakası olmadığı belirtildi.

Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi’nin (JCVI) söz konusu yaş grubuna Covid-19 aşısı sunulmasına yönelik açıklamada bulunması bekleniyor.

Britanya'da Pfizer aşısı şu ana kadar 16 yaş ve üzeri için onaylanmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD de Pfizer'in 12-15 yaş arasında kullanımına onay vermişti.