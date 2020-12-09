Britanya'nın İlaç Düzenleme Kurumu, alerji geçmişi olan kişileri Pfizer'in Koronavirüs aşısına karşı uyardı

Britanya'nın İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, "belirgin" alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısını olmaması gerektiğini söyledi. İlaç Düzenleme Kurumu, aşı olan iki kişide alerjik yan etkiler oluştuğunu ancak durumlarının şu an iyi olduğunu duyurdu.

Business Insider'ın aktardığı habere göre, Britanya'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı uygulanmaya başlarken İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, alerjik bünyeye sahip kişilerle ilgili bir uyarı yaptı. Dün başlayan aşı uygulamasında iki kişide alerjik yan etkiler oluştuğu belirtilirken, belirgin bir reaksiyon geçmişine sahip kişilerin aşıyı olmaması gerektiği belirtildi.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu çeşitli ilaçlara, gıdalara ve aşılara yönelik alerjisi olduğu bilinen insanların bu grupta olduğunu söyledi.

"İki sağlık çalışanının da güçlü bir alerji geçmişi var"

Kurum, alerjik yan etki gösteren iki kişinin sağlık çalışanı olduğunu söyledi. Bu kişilerde aşı uygulandıktan kısa süre sonra aşırı duyarlılık reaksiyonu görüldüğü belirtildi. İkisinin de "güçlü bir alerjik reaksiyon geçmişi" olduğu ve yanlarında düzenli olarak adrenalin takviyesi taşımak zorunda olduğu eklendi. İki sağlık çalışanının da durumunun iyi olduğu belirtildi.