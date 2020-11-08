Britanya, Koronavirüs tedavisinde aspirini denemeye başlıyor

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Britanya'da binlerce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastası üzerinde tedavide aspirinin etkileri denenecek. Aspirinin kanın pıhtılaşmasını engelleyip engelleyemeyeceğine bakılacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, aspirin tedavisi Britanya'da muhtemel Covid-19 tedavileri arasında değerlendirilecek.

Bilim insanları, Koronavirüs'e yakalanmış kişilerde 'hiperaktif trombosit' bulunduğu bunun da kan pıhtılaşması nedeniyle ölüm riskinin yüksek olduğunu söylüyor. Uzmanlar, kan inceltici olarak kullanılan aspirinlerin pıhtılaşma komplikasyonu riskini azaltabileceğini düşünüyor.

Britanya'daki deneme sürecini yürütenlerden Profesör Martin Landray, "Aspirin kalp krizi, inme gibi çeşitli durumlarda kan pıhtılaşmasını önlemek için sıkça kullanılıyor. Ancak Covid-19 hastalarında bunun etkilerini görmek için belli hastaları deneme sürecinden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Britanya'da en az 2 bin Covid-19 hastası, diğer ilaçlarının yanında günde 150 mg aspirin de alacak. Diğer 2 bin hastalık grup ise, normal tedaviyi sürdürecek. İki sonuç arasında karşılaştırma yapılacak.