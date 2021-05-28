Britanya, Johnson&Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısına kullanım onayı verdi

Tek doz olarak uygulanan Johnson&Johnson Koronavirüs aşısı, Britanya'da kullanım onayı aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Janssen'in ilaç şirketi Johnson&Johnson tarafından geliştirilen tek dozluk Covid-19 aşısı, ABD'den sonra Britanya'dan da kullanım onayı aldı.

Johnson&Johnson aşısının tek dozda orta ve ağır Covid-19 semptomlarını yüzde 67 oranında engellediği belirtildi. Araştırmalar, aşının Covid-19 kaynaklı hastaneye yatış ve ölüm riskini de engellediği gösterdi.

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, tek dozluk aşıyla ülkedeki aşılama sürecinin hızlanacağını söyledi.