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Koronavirüs

Britanya, Johnson&Johnson'ın tek dozluk Covid-19 aşısına kullanım onayı verdi

28 Mayıs 2021 15:47

Tek doz olarak uygulanan Johnson&Johnson Koronavirüs aşısı, Britanya'da kullanım onayı aldı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Janssen'in ilaç şirketi Johnson&Johnson tarafından geliştirilen tek dozluk Covid-19 aşısı, ABD'den sonra Britanya'dan da kullanım onayı aldı.

Johnson&Johnson aşısının tek dozda orta ve ağır Covid-19 semptomlarını yüzde 67 oranında engellediği belirtildi. Araştırmalar, aşının Covid-19 kaynaklı hastaneye yatış ve ölüm riskini de engellediği gösterdi. 

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, tek dozluk aşıyla ülkedeki aşılama sürecinin hızlanacağını söyledi. 

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