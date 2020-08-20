Britanya, Hırvatistan ve Avusturya'yı 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı

Britanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle oluşturduğu güvenli ülkeler listesinden Hırvatistan ve Avusturya’yı çıkarırken, Portekiz’i listeye ekledi.

Avrupa’da Koronavirüs salgınında can kayıpları artarken, Britanya güvenli ülke listesini yeniden güncelledi.



Britanya Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Veriler gösteriyor ki, seyahat koridorumuzda enfeksiyon oranını düşürmek için Hırvatistan, Avusturya ile Trinidad ve Tobago'yu listeden çıkarmamız gerekiyor. Eğer bu ülkelerden İngiltere’ye Cumartesi günü sabah 04:00’den itibaren giriş yaparsanız kendinizi 14 günlük karantinaya almanız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Britanya, 100 bin kişide 20'den fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını duyurmuştu. İngiltere, geçtiğimiz haftalarda İspanya ve Fransa’yı listeden çıkardığını duyurmuştu.