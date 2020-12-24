Britanya Dışişleri Bakanı'na Chomsky ve Corbyn imzalı 'Leyla Güven' mektubu: Serbest bırakılmasını sağlamak için adım attığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz

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Mektuba imza atan isimler
“John Austin, eski Ulusal Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Christine Blower, Prof. Bill Bowring, JUlie Christe, Noam Chomsky, Eski İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Prof Mary Davis, Lord Dholakia, UNITE Uluslararası Direktörü Simon Dubbins, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Jill Evans, Desmond FErnandes, Savaşı Durdur Platformu Başkanı Lindsey German, Melanie Gingell, Christopher Gingell, AB Yurttaş Komitesi (EUTCC) Genel Sekreteri Prof Dr. Michael Gunter, Gazeteci ve Antropolog Rahila Gupta, Nick Hildyard, Plaid Cymru eski Başkanı Dafydd Iwan, James Kelman, Bruce Kent, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Jean Lambert, Açık Üniversite profesörü Dr. Les Levidow, Elfyn Llwyd, Milletvekili John McDonnel, İskoçyalı Gaelic Şair Aonghas MacNeacail, İnsan Hakları Avukatı Mike Mansfield, Gazeteci David Morgan, Sendikalar Genel Federasyonu Genel Sekreteri Doug Nicholls, Dr. Jessica Ayesha Northey, Sinn Féin Yasama Meclisi Üyesi Conor Murphy, Dr. Thomas Jeffrey Miley, Milletvekili Kate Osamor, OBE Margaret Owen, Haringey Belediye Başkanı ve eski meclis üyesi Ali Gül Özbek, Gareth Peirce, Dr Felix Padel, Ünlü İngiliz Aktör Maxine Peake, Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Dr. Thomas Phillips, Yazar Trevor Rayne, Joe Ryan, Bertrand Russel Barış Vakfı üyesi Tony Simpson, PIK Sendikası Basın Sorumlusu Stephen Smellie, Gazeteci Jonathan Steele, Gazeteci Steve Sweeney, Permanent People's Tribune Genel Sekreteri Gianni Tognoni, Dr Tove Skutnabb-Kangas, Dr Federico Venturini, Dr Tom Wakeford, Dr Derek Wall, Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Julie Ward, AB Yurttaş Komitesi (EUTCC) Başkanı Kariane Westrheim, Milletvekili Hywel Williams.