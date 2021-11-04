Britanya'dan Covid-19 için geliştirilen ilaca koşullu onay

Britanya, Merck isimli ilaç şirketinin Covid-19’a karşı geliştirilen hap formatındaki ilacın kullanımına koşullu olarak onay verdi.

The Hill’de yer alan habere göre, Merck, geliştirdikleri molnupiravir isimli ilacı Britanya’da Covid-19 testi pozitif çıkan hafiften ortaya hastalarda, ‘en az bir ağır hastalık riski’ görüldüyse kullanıma onay aldığını açıkladı.

Britanya’nın Merck’in ilacına onayı, ilacın faz üç çalışma sonuçlarına dayanarak verildi.

Faz üç sonuçlarına göre, molnupiravir verilen Covid hastalarının yüzde 7.3’ü hastalığın 29 gününde hastaneye yatarken bu oran plasebo hastalarında yüzde 14.1 oldu. Faz üçte Molnupiravir verilen hiçbir hastanın hayatını kaybetmediği belirtildi.