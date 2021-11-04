T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Britanya'dan Covid-19 için geliştirilen ilaca koşullu onay

Covid hastaları, ağır hastalık risklerinden en az birini gösterdiği takdirde ilaca başlatılabilecek

04 Kasım 2021 14:34

Britanya, Merck isimli ilaç şirketinin Covid-19’a karşı geliştirilen hap formatındaki ilacın kullanımına koşullu olarak onay verdi.

The Hill’de yer alan habere göre, Merck, geliştirdikleri molnupiravir isimli ilacı Britanya’da Covid-19 testi pozitif çıkan hafiften ortaya hastalarda, ‘en az bir ağır hastalık riski’ görüldüyse kullanıma onay aldığını açıkladı.

Britanya’nın Merck’in ilacına onayı, ilacın faz üç çalışma sonuçlarına dayanarak verildi.

Faz üç sonuçlarına göre, molnupiravir verilen Covid hastalarının yüzde 7.3’ü hastalığın 29 gününde hastaneye yatarken bu oran plasebo hastalarında yüzde 14.1 oldu. Faz üçte Molnupiravir verilen hiçbir hastanın hayatını kaybetmediği belirtildi.

merckcovidhapilaçbritanyaonay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24