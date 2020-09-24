Britanya'daki bazı hastalarda ağır yan etkiler görülmüştü; ABD'de Astra Zeneca'nın Koronavirüs aşısı testleri hâlâ askıda

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Eylül başında Britanya'da bazı gönüllülerde ağır yan etkilere yol açan AstraZeneca adlı şirketin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı testlerinin ABD'de askıda olduğunu söyledi.
CNBC'ye konuşan Alex Azar, Astra Zeneca'nın ABD'deki son aşama klinik testlerinin askıda olduğunu söyledi. Azar, "Federal yetkililerinin hastalığın güvenliği açısından önemli sorulara yanıt aradığını" söyledi. Azar, ABD Gıda ve İlaç Yönetimi'nin incelemesi bittikten sonra aşı testlerine devam edilebileceğini söyledi.
Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı AZD1222 isimli Koronavirüs aşısında son aşamanın küresel denemeleri Britanya'daki bazı gönüllülerde ağır yan etkiler yaşanması nedeniyle durmuştu. İncelemenin ardından Britanya'da testler 12 Eylül'de yeniden başlamıştı.