Britanya'da yeni Koronavirüs vakalarının yüzde 90'dan fazlası Delta varyantı oldu

Britanya'da tespit edilen Koronavirüs vakalarının yüzde 90'ından fazlasının ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı olduğu duyuruldu. Ülkede, toplam Delta varyantı sayısı 42 bin oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen B.1.617.2, Delta varyantı vakaları Britanya'da artıyor. Alpha varyantından daha hızlı bulaştığı tespit edilen Koronavirüs türü, ülkedeki yeni vakaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturdu.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), Britanya'da yeni vakaların yüzde 96'sının Delta varyantı olduğunu, daha önce baskın olan Alpha varyantına göre ev içi bulaş riskinin yüzde 60 daha fazla olduğunu açıkladı.

PHE'nin raporuna göre, Koronavirüs vakalarının her 4.5 ve 11.5 günde iki katına çıktığı belirtildi.