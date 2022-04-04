Britanya'da yeni Covid varyantı tespit edildi; DSÖ, "Daha bulaşıcı" dedi

T24 Dış Haberler

Britanya’da yeni bir Covid-19 varyantı tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, XE ismindeki mutasyonun bu zamana kadarki tüm varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

NDTV’de yer alan habere göre, XE isimli yeni varyant, Omicron’un mutasyonu olan BA1 ve BA.2’nin birleşiminden oluşuyor. Varyantların birleşimi, bir hastanın birden fazla varyantla aynı anda enfekte olmasıyla meydana geliyor. British Medical Journal’a yazan Britanyalı uzmanlar, varyantların çoğalırken genetik materyallerinin karıştığı ve yeni bir mutasyonu oluşturduğunu aktarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, XE isimli yeni mutasyonun, Omicron’un daha bulaşıcı olduğu bilinen BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Britanya, XE mutasyonunun ilk olarak 19 Ocak’ta tespit edildiğini ve şu ana kadar 637 vaka kaydedildiğini aktardı.

Covid salgınında dünyanın dört bir yanında önlemler kaldırılırken Omicron ve alt varyantları nedeniyle vakalar da artıyor.