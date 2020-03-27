Britanya'da otellere çağrı: Aile içi şiddet kurbanlarına oda verin

Britanya''da iki milletvekili ve 33 kadın hakları örgütü, ülkedeki büyük otel zincirlerine, Koronavirüsle mücadele önlemleri nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile içi şiddet mağdurlarına oda verilmesi çağrısı yaptı.

BBC'nin aktardığına göre mektupta, evde çalışma, kendi kendini karantinaya alma ya da bazı vakalarda iş yerlerinde mesailerin azalması nedeniyle kurbanların evde kalmaları gerektiği için bir "istismar salgını" riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

Mektupta Çin'de karantina önlemlerinin alınmasından bu yana aile içi şiddet vakalarının üç kat arttığı vurgulandı.

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