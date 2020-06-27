Britanya'da müzik listelerinin tepesinde 79 yaşında bir efsane var

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Dünyanın Nobel Edebiyat Ödüllü tek müzisyeni Bob Dylan, Britanya'da müzik listelerinin tepesine yeni şarkılar içeren bir albümle çıkmayı başaran en yaşlı sanatçı oldu.

79 yaşındaki sanatçının 39. albümü 'Rough and Rowdy Ways', ilk haftasında 29 bini CD olmak üzere 34 bin satarak Britanya'nın resmi müzik listesinin albüm kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Dylan'ın arkasında bir başka ABD folk müziği efsanesi olan Neil Young'ın yeni albümü 'Homegrown' yer aldı.

Dylan'dan önce orijinal içerikle Britanya listelerinin tepesinde yer almayı başaran en yaşlı müzisyen 2016'da Paul Simon olmuştu. Simon & Garfunkel'in Simon'ı 74 yaşında çıkardığı 'Stranger to Stranger' albümü en çok satanlar listesinde birinci olmuştu.

Listelerin tepesinde yer alan en yaşlı sanatçı olma rekoru ise Dame Vera Lynn'e ait. Sanatçının eski kayıtlarından toplanan "En İyi Hitler" albümü 2009'da, Lynn 92 yaşındayken Britanya listelerinde birinci olmuştu.

'Rough and Rowdy Ways', Dylan'ın sekiz yıldır yayınladığı, yeni şarkılar içeren ilk albüm oldu. Dylan, bu aralıkta çeşitli ABD klasiklerini coverladığı albümler yayınlamıştı. Rolling Stone dergisi albümü, "Dylan'ın en iyi işlerinden biri" olarak nitelendirdi.