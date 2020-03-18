Britanya'da, Koronavirüs nedeniyle yeni bir karara kadar okullar kapatıldı

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, yeni bir karara kadar okullar kapatıldı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 104’e, toplam vaka sayısının ise 2626’ya çıktığını söyledi.

Parlamento’da yaptığı günlük basın toplantısında Johnson, Koronavirüs salgını nedeniyle Britanya'da okulların cuma günü kapatılacağını açıkladı.

Britanya'daki okulların, kritik sektörlerde çalışanların çocukları dışında diğer öğrencilere kapatılacağı belirtildi.

Kuzey İrlanda’da okulların bugünden itibaren kapandığı belirtilirken, İskoçya ve Galler özerk yönetimleri de Cuma gününden itibaren okulların kapatılacağını açıklamıştı.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson ise bu sene sınavların yapılmayacağını ifade etti.