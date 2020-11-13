Britanya'da hükûmet krizi: Boris Johnson'ın pek çok politikasında imzası olan Dominic Cummings'in yıl sonuna kadar görevi bırakacağı iddia edildi

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Britanya'da hükûmet içi kriz sürerken Başbakan Boris Johnson'ın politikaları üzerinde büyük bir etkisi olduğu bilinen başdanışmanı, Brexit kampanyasının mimarlarından Dominic Cummings'in Noel'e (25 Aralık) kadar görevinden ayrılacağı öğrenildi.

BBC'ye konuşan bir Başbakanlık kaynağı, Boris Johson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in Noel'e kadar görevini bırakacağını söyledi. Cummings'in görevinden ayrılmasının gündeme gelmesinden önce kendisine yakınlığıyla bilinen Başbakanlık İletişim Direktörü Lee Cain de Muhafazakâr Parti içinde kendisine yönelik tepkiler nedeniyle istifa etmişti.

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Muhafazakâr Parti ve hükûmetin pek çok noktasında görev almış olan Cummings'in Britanya hükûmetinde pek çok konuda söz sahibi olduğu biliniyor.

Kariyeri boyunca birçok tartışmanın odağında yer alan Cummings, Mart ayında Koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan kısıtlamalar sırasında yaptığı seyahatle ülkenin gündeminde yer almıştı.