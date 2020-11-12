Britanya'nın '10 Numarası'nda iç çatışma istifa getirdi

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Britanya siyasetinin kalbinin attığı Downing Street'te tırmanan gerilim Başbakan Boris Jonhson'ın en yetkili yardımcılarından birinin görevi bırakmasına yol açtı. İç çatışma sonunda Johnson'ın İletişim Direktörü ve Başkanlık başdanışmanı Dominic Cummings'in yakın müttefiki Lee Cain istifa etti.

The Guardian'ın aktardığına göre Cain, aralarında Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın da bulunduğu danışman ve bakanların kendisinin Başbakanlık özel kalem müdürlüğüne getirilme ihtimalini protesto etmesinin ardından görevi bıraktı.

Can'in istifası, Britanya siyasetinin en tartışmalı figürlerinden Cummings'in geleceği hakkında da soru işaretleri yarattı. Konuya yakın bir kaynak, başdanışmanın da görev bırakabileceğini söyledi. Cummings'in Cain'e yapılan muameleye çok kızdığı belirtildi.

Gerilimin kaynağında hükûmetin Koronavirüs sürecini yönetmeye çalışırken aldığı başarısız kararlar olduğu konuşuluyor.