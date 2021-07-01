Britanya'da bilim insanlarından hükûmete çağrı: Resmi Covid-19 belirtileri artırılsın, test sayısı artsın

Britanya'da bilim insanları, hükûmetin üç semptomdan oluşan Covid-19 semptom listesini güncellemesi yönünde çağrı yaptı. Yalnızca üç semptomun test oranını düşürdüğünü söyleyen bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün eklediği burun akıntısı, kas ağrısı gibi çok sayıda yeni semptom olduğunun altını çizdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, British Medical Journal dergisinde bir makale yayımlayan bilim insanları, Britanya'nın resmi Covid-19 semptomlarının hâlâ yüksek ateş, sürekli öksürük, tat ve koku kaybı olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 11, Dünya Sağlık Örgütü ise semptom listesinde 13 rahatsızlık barındırıyor. Söz konusu semptomlar arasında baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, burun akıntısı, iştah kaybı da bulunuyor.

Britanya'da bilim insanları bu semptomların özellikle gençlerde, aşı olmayan kişilerde görüldüğünün altını çizdi. Uzmanlar, resmi semptomların artırılması durumunda daha fazla test yapılacağını ve Covid-19 çıkan kişilerin kendilerini izole edebileceğini söyledi.