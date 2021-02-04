Britanya'da bilim insanları, Pfizer aşısını ilk dozdan 20 gün sonra yüzde 90'a kadar koruma sağladığını söyledi

Britanya'da bilim insanları, İsrail’in aşılama programı üzerine yaptıkları analiz sonucunda Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısının tek dozunda dâhi 21 gün sonra yüzde 90 oranında koruma sağladığını ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre, East Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılar Britanya hükûmetinden destekle, İsrail’deki aşılama sürecinin ilk bulgularına dair bir araştırma yürüttü.

İsrail aşılama programının başındaki Profesör Nachman Ash, geçen ay yaptığı açıklamada tek doz Koronavirüs aşısının beklediklerinden az koruma sağladığını söylemişti.

İsrail'in araştırma yönteminde eksikler olduğunu savunana ve verileri yeniden inceleyen Profesör Paul Hunter ve Dr. Julii Brainard ise Pfizer’in aşısının ilk dozdan sonra 21 günün sonunda yüzde 91’e varan koruma sağladığını belirtti.

Öte yandan bilim insanları aşı olan kişilerde önlemlerin hafiflemesi nedeniyle ilk sekiz günde enfekte olma oranının yükseldiğini söyledi.

Araştırmacılar, "Aşının etkinliğinin ilk dozdan sonra 14 gün boyunca sıfır olduğunu daha sonra aşamalı olarak yükseldiğini ve 21'inci günde yüzde 91'e ulaştığını tespit ettik. Tüm aşamalar ikinci doz uygulanmadan önce tespit edildi" dedi.