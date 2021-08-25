Britanya'da araştırma: İki doz Koronavirüs aşısının koruyuculuğu altı ay sonra azalıyor

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Britanya’da araştırmacılar, Koronavirüs’e karşı uygulanan çift doz Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca aşılarının koruyuculuğunun altı ay içinde azaldığını tespit etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Pfizer aşısı ikinci dozdan bir ay sonra yüzde 88 koruyuculuk sağlarken altı ayın sonunda bu oran yüzde 74’e düştü.

AstraZeneca verilerinde ise ikinci dozdan sonra yüzde 77 olan koruma dört-beş ay sonra yüzde 67’ye düştü.

Analiz, 1.2 milyon test sonucu üzerinden gerçekleştirildi. Gerçek dünya analizinin klinik sonuçlardan daha düşük koruma gösterebileceği, analize Delta varyantı vakalarının eklenmediği belirtildi.

Araştırmada yer alan bilim insanlarından Profesör Tim Spector “Bence mantıklı bir kötü durum senaryosunda, kışa geldiğimizde yaşlılar ve sağlık çalışanlarında korumanın yüzde 50’ye düşeceğini görebiliriz” dedi.